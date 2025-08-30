Silent Pass मूल्य (SP)
Silent Pass (SP) रियल-टाइम प्राइस $0.00006567 है. पिछले 24 घंटों में, SP ने $ 0.00006465 के कम और $ 0.00007024 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00013783 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00005782 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SP में --, 24 घंटों में -6.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Silent Pass का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 59.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SP की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.81M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 65.67K है.
आज के दिन के दौरान, Silent Pass का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Silent Pass का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000080887 था.
पिछले 60 दिनों में, Silent Pass का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000228198 था.
पिछले 90 दिनों में, Silent Pass का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.50%
|30 दिन
|$ -0.0000080887
|-12.31%
|60 दिन
|$ -0.0000228198
|-34.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
