Sifchain (EROWAN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, EROWAN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EROWAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.41 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EROWAN में +0.36%, 24 घंटों में -7.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sifchain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 63.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EROWAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.31B है, कुल आपूर्ति 30360873053.5061 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 63.28K है.
आज के दिन के दौरान, Sifchain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sifchain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sifchain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sifchain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.01%
|30 दिन
|$ 0
|+61.59%
|60 दिन
|$ 0
|+54.99%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sifchain is the brainchild of Sif, the Norse goddess of earth, agriculture, fertility, family, and marriage. She brings abundance, pleasure, and wisdom wherever she goes. She has blessed a hearty band of 21st century humans with the task of instantiating Sifchain in our universe. Sif represents the collaborative nature of the blockchain industry and the lush rewards that can be found in cultivating connections between multiple other chains. The vision of her moving gracefully through her fields, harvesting a bountiful array of crops, the culmination of all of her hard work and forethought, is what we strive to reproduce in our work on Sifchain. We hope you’ll join us in these noble pursuits.
Sifchain (EROWAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EROWAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
