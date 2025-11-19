Sideliner Coin का आज का लाइव मूल्य 0.00000618 USD है.SIDELINER का मार्केट कैप 6,163.94 USD है. भारत में SIDELINER से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Sideliner Coin का आज का लाइव मूल्य 0.00000618 USD है.SIDELINER का मार्केट कैप 6,163.94 USD है. भारत में SIDELINER से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!
आज Sideliner Coin (SIDELINER) का लाइव मूल्य $ 0.00000618 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.51% का बदलाव आया है. मौजूदा SIDELINER से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000618 प्रति SIDELINER है.
$ 6,163.94 के मार्केट कैप के अनुसार Sideliner Coin करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 997.79M SIDELINER है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SIDELINER की ट्रेडिंग $ 0.00000615 (निम्न) और $ 0.0000062 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00084793 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000615 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SIDELINER में पिछले एक घंटे में +0.51% और पिछले 7 दिनों में -12.32% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
Sideliner Coin (SIDELINER) मार्केट की जानकारी
$ 6.16K
$ 6.16K
--
----
$ 6.16K
$ 6.16K
997.79M
997.79M
997,788,376.997421
997,788,376.997421
Sideliner Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.16K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SIDELINER की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.79M है, कुल आपूर्ति 997788376.997421 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.16K है.
Sideliner Coin की प्राइस हिस्ट्री USD
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000615
$ 0.00000615
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0000062
$ 0.0000062
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.00000615
$ 0.00000615
$ 0.0000062
$ 0.0000062
$ 0.00084793
$ 0.00084793
$ 0.00000615
$ 0.00000615
+0.51%
+0.51%
-12.32%
-12.32%
Sideliner Coin (SIDELINER) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के दिन के दौरान, Sideliner Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 30 दिनों में, Sideliner Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000014273 था. पिछले 60 दिनों में, Sideliner Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000031920 था. पिछले 90 दिनों में, Sideliner Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000004982885394688693 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
+0.51%
30 दिन
$ -0.0000014273
-23.09%
60 दिन
$ -0.0000031920
-51.65%
90 दिन
$ -0.000004982885394688693
-44.63%
Sideliner Coin के लिए प्राइस पूर्वानुमान
Sideliner Coin (SIDELINER) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SIDELINER का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Sideliner Coin (SIDELINER) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, Sideliner Coin के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
MEXC टूल्स रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें. जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Sideliner Coin की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए SIDELINER के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Sideliner Coinप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.
लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Sideliner Coin
2030 में 1 Sideliner Coin का मूल्य कितना होगा?
अगर Sideliner Coin 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Sideliner Coin के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
आज Sideliner Coin का मूल्य कितना है?
Sideliner Coin का आज का मूल्य $ 0.00000618 है. आज की, 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की हिस्ट्री समझने के लिए हमारा प्राइस हिस्ट्री सेक्शन देखें.
क्या भारत में Sideliner Coin अब भी एक अच्छा निवेश है?
मार्केट में निरंतर भागीदारी और इकोसिस्टम में विकास के साथ, Sideliner Coin एक सक्रिय तरीके से ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है. हालाँकि SIDELINER में निवेश करने जैसे क्रिप्टो निवेश हमेशा अस्थिर होते हैं और आपको ये निवेश हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही करने चाहिए. वित्तीय फ़ैसले और निवेश करने से पहले हमेशा अपने स्तर पर अलग से जाँच-पड़ताल (DYOR) करें और मार्केट की परिस्थितियों पर ध्यान दें.
भारत में Sideliner Coin का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
पिछले 24 घंटों में MEXC पर -- मूल्य के Sideliner Coin को ट्रेड किया गया.
इस समय भारत में Sideliner Coin का मूल्य क्या है?
SIDELINER के लाइव प्राइस को MEXC सहित प्रमुख एक्सचेंज पर पर दुनिया भर में हो रही ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर रियल-टाइम में अपडेट किया जाता है. लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों के सेंटीमेंट में आ रहे बदलावों के कारण मार्केट प्राइस में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. Sideliner Coin का हालिया मूल्य अपनी मनपसंद मुद्रा में देखने के लिए, SIDELINER के मूल्य पर जाकर और जानकारी देखें.
भारत में Sideliner Coin का मूल्य किससे प्रभावित होता है?
SIDELINER का मूल्य कई मुख्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मार्केट के कुल सेंटीमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में हुए विकास और यूज़र्स द्वारा स्वीकार्यता के ट्रेंड से. ब्याज दर में बदलाव, लिक्विडिटी साइकल और विनियामकीय संकेतों जैसे बड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मूल्य के उतार-चढ़ाव को बहुत प्रभावित करती हैं.
मार्केट में आ रहे रियल-टाइम बदलावों और प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में नए अपडेट पाते रहने के लिए, MEXC न्यूज़ पर जाएँ और वहाँ नए विश्लेषण व क्रिप्टो से जुड़ी इनसाइट पाएँ.
MEXC पर किस टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है?
क्या इस साल Sideliner Coin का मूल्य और भी बढ़ेगा?
मार्केट की परिस्थितियों और प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर Sideliner Coin का मूल्य इस साल और भी बढ़ सकता है. इससे ज़्यादा गहन विश्लेषण देखने के लिए Sideliner Coin (SIDELINER) के मूल्य का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 20:01:31 (UTC+8)
