Shytoshi Kusama मूल्य (SHY)
-3.14%
-9.54%
-15.22%
-15.22%
Shytoshi Kusama (SHY) रियल-टाइम प्राइस $0.00171244 है. पिछले 24 घंटों में, SHY ने $ 0.00171126 के कम और $ 0.00190839 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01461608 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00164504 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHY में -3.14%, 24 घंटों में -9.54%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Shytoshi Kusama का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 860.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHY की मार्केट में उपलब्ध राशि 499.87M है, कुल आपूर्ति 499872150.767955 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 860.94K है.
आज के दिन के दौरान, Shytoshi Kusama का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00018070823229006 था.
पिछले 30 दिनों में, Shytoshi Kusama का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005206975 था.
पिछले 60 दिनों में, Shytoshi Kusama का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008621208 था.
पिछले 90 दिनों में, Shytoshi Kusama का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002370989787554095 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00018070823229006
|-9.54%
|30 दिन
|$ -0.0005206975
|-30.40%
|60 दिन
|$ -0.0008621208
|-50.34%
|90 दिन
|$ -0.002370989787554095
|-58.06%
A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility
