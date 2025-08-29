Shuffle मूल्य (SHFL)
+1.37%
+6.34%
+8.87%
+8.87%
Shuffle (SHFL) रियल-टाइम प्राइस $0.280535 है. पिछले 24 घंटों में, SHFL ने $ 0.252968 के कम और $ 0.294925 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHFL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.787524 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.141225 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHFL में +1.37%, 24 घंटों में +6.34%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Shuffle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 90.83M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHFL की मार्केट में उपलब्ध राशि 323.76M है, कुल आपूर्ति 948152344.657615 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 265.99M है.
आज के दिन के दौरान, Shuffle का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0167364 था.
पिछले 30 दिनों में, Shuffle का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0275502763 था.
पिछले 60 दिनों में, Shuffle का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0769669654 था.
पिछले 90 दिनों में, Shuffle का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0461787969516778 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.0167364
|+6.34%
|30 दिन
|$ +0.0275502763
|+9.82%
|60 दिन
|$ +0.0769669654
|+27.44%
|90 दिन
|$ +0.0461787969516778
|+19.70%
The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.
