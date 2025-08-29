Shuffle (SHFL) क्या है

The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings.

Shuffle (SHFL) टोकन का अर्थशास्त्र

Shuffle (SHFL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHFL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Shuffle (SHFL) के बारे में अन्य प्रश्न आज Shuffle (SHFL) का मूल्य कितना है? USD में लाइव SHFL प्राइस 0.280535 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. SHFL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.280535 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए SHFL से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Shuffle का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? SHFL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 90.83M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. SHFL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? SHFL की मार्केट में उपलब्ध राशि 323.76M USD है. SHFL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? SHFL ने 0.787524 USD की ATH प्राइस हासिल की. SHFL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? SHFL ने 0.141225 USD की ATL प्राइस देखी. SHFL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? SHFL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या SHFL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHFL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHFL का प्राइस का अनुमान देखें.

