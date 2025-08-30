Shrubius Maximus मूल्य (SHRUBIUS)
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHRUBIUS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHRUBIUS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00102784 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHRUBIUS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +21.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Shrubius Maximus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHRUBIUS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.66K है.
आज के दिन के दौरान, Shrubius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Shrubius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Shrubius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Shrubius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-8.43%
|60 दिन
|$ 0
|+18.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X. The Legend of Shrubius Maximus In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures. He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog.
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHRUBIUS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
