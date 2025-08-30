SHITCOIN की अधिक जानकारी

SHITCOIN प्राइस की जानकारी

SHITCOIN आधिकारिक वेबसाइट

SHITCOIN टोकन का अर्थशास्त्र

SHITCOIN प्राइस का पूर्वानुमान

SHITCOIN लोगो

SHITCOIN मूल्य (SHITCOIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHITCOIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00020776
$0.00020776$0.00020776
-14.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
SHITCOIN (SHITCOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:04:37 (UTC+8)

SHITCOIN (SHITCOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0053713
$ 0.0053713$ 0.0053713

$ 0
$ 0$ 0

-3.32%

-14.46%

-21.73%

-21.73%

SHITCOIN (SHITCOIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHITCOIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHITCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0053713 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHITCOIN में -3.32%, 24 घंटों में -14.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.73% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SHITCOIN (SHITCOIN) मार्केट की जानकारी

$ 207.74K
$ 207.74K$ 207.74K

--
----

$ 207.74K
$ 207.74K$ 207.74K

999.92M
999.92M 999.92M

999,918,225.75
999,918,225.75 999,918,225.75

SHITCOIN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 207.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHITCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999918225.75 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 207.74K है.

SHITCOIN (SHITCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SHITCOIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SHITCOIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SHITCOIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SHITCOIN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-14.46%
30 दिन$ 0+8.20%
60 दिन$ 0+31.35%
90 दिन$ 0--

SHITCOIN (SHITCOIN) क्या है

Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website .

SHITCOIN (SHITCOIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

SHITCOIN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SHITCOIN (SHITCOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SHITCOIN (SHITCOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SHITCOIN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SHITCOIN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHITCOIN लोकल करेंसी में

SHITCOIN (SHITCOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

SHITCOIN (SHITCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHITCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SHITCOIN (SHITCOIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SHITCOIN (SHITCOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHITCOIN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHITCOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHITCOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SHITCOIN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHITCOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 207.74K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHITCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHITCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M USD है.
SHITCOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHITCOIN ने 0.0053713 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHITCOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHITCOIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SHITCOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHITCOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHITCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHITCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHITCOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:04:37 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.