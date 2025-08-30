Shinji मूल्य (SHNJ)
--
--
+8.27%
+8.27%
Shinji (SHNJ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHNJ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHNJ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHNJ में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +8.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Shinji का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHNJ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.87K है.
आज के दिन के दौरान, Shinji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Shinji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Shinji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Shinji का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+15.42%
|60 दिन
|$ 0
|+79.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
Shinji is a memecoin that embodies a spiritual journey inspired by the symbolism of the Japanese koi fish, a symbol of perseverance, strength, and longevity. Rooted in Japanese culture and Buddhism, Shinji offers an exploration of the quest for spiritual wealth and enlightenment. Guided by the image of the koi and its path to wisdom, Shinji invites reflection on the deeper meaning of success beyond material gains, harmonizing the values of Japanese cultural heritage with the world of cryptocurrencies. $SHNJ is a unique ETH token with no presale, no bundle, 0 tax, LP burnt and contract renounced. We're bringing back simplicity to the market with a classic launch to finally bring peace to you degens!
