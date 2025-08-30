SHIK की अधिक जानकारी

Shikoku लोगो

Shikoku मूल्य (SHIK)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHIK से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.50%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Shikoku (SHIK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:31:37 (UTC+8)

Shikoku (SHIK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-3.59%

-7.18%

-7.18%

Shikoku (SHIK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHIK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIK में -0.00%, 24 घंटों में -3.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Shikoku (SHIK) मार्केट की जानकारी

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

945.92T
945.92T 945.92T

945,922,761,620,941.6
945,922,761,620,941.6 945,922,761,620,941.6

Shikoku का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.34M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIK की मार्केट में उपलब्ध राशि 945.92T है, कुल आपूर्ति 945922761620941.6 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.34M है.

Shikoku (SHIK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Shikoku का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.59%
30 दिन$ 0+12.34%
60 दिन$ 0+74.43%
90 दिन$ 0--

Shikoku (SHIK) क्या है

SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.

Shikoku (SHIK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Shikoku प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Shikoku (SHIK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Shikoku (SHIK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Shikoku के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Shikoku प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHIK लोकल करेंसी में

Shikoku (SHIK) टोकन का अर्थशास्त्र

Shikoku (SHIK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHIK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Shikoku (SHIK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Shikoku (SHIK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHIK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHIK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHIK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Shikoku का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHIK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.34M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHIK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHIK की मार्केट में उपलब्ध राशि 945.92T USD है.
SHIK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHIK ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHIK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHIK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SHIK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHIK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHIK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHIK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHIK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:31:37 (UTC+8)

