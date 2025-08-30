Shield protocol मूल्य (SHIELD)
--
--
-7.92%
-7.92%
Shield protocol (SHIELD) रियल-टाइम प्राइस $0.00411928 है. पिछले 24 घंटों में, SHIELD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIELD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04020816 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00402602 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIELD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -7.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Shield protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 100.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIELD की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.34M है, कुल आपूर्ति 50000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 205.96K है.
आज के दिन के दौरान, Shield protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Shield protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001874000 था.
पिछले 60 दिनों में, Shield protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009332167 था.
पिछले 90 दिनों में, Shield protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0036065996872743014 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0001874000
|-4.54%
|60 दिन
|$ -0.0009332167
|-22.65%
|90 दिन
|$ -0.0036065996872743014
|-46.68%
Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Shield protocol (SHIELD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Shield protocol (SHIELD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Shield protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Shield protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Shield protocol (SHIELD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHIELD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
