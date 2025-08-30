SHIELD की अधिक जानकारी

Shield protocol लोगो

Shield protocol मूल्य (SHIELD)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHIELD से USD लाइव प्राइस:

$0.00411928
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Shield protocol (SHIELD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:04:04 (UTC+8)

Shield protocol (SHIELD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.04020816
$ 0.00402602
--

--

-7.92%

-7.92%

Shield protocol (SHIELD) रियल-टाइम प्राइस $0.00411928 है. पिछले 24 घंटों में, SHIELD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIELD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04020816 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00402602 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIELD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -7.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Shield protocol (SHIELD) मार्केट की जानकारी

$ 100.28K
--
$ 205.96K
24.34M
50,000,000.0
Shield protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 100.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIELD की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.34M है, कुल आपूर्ति 50000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 205.96K है.

Shield protocol (SHIELD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Shield protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Shield protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001874000 था.
पिछले 60 दिनों में, Shield protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009332167 था.
पिछले 90 दिनों में, Shield protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0036065996872743014 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0001874000-4.54%
60 दिन$ -0.0009332167-22.65%
90 दिन$ -0.0036065996872743014-46.68%

Shield protocol (SHIELD) क्या है

Welcome to Shield Protocol, your fast lane into decentralized finance (DeFi) on the BNB Chain—no spaceship required! With just a few clicks, you can swap your BNB for BNBX, a synthetic asset that unlocks brand-new earning possibilities. Think of BNBX as your VIP pass to all kinds of DeFi adventures—without having to juggle a bazillion different tokens. Our platform is designed to be fast, secure, and, dare we say, a little bit fun. Whether you’re staking, providing liquidity, or exploring more advanced strategies, Shield Protocol keeps it simple and cost-effective on the supercharged BNB Chain. Plus, you don’t have to worry about keeping track of the underlying assets—BNBX takes care of that for you.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Shield protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Shield protocol (SHIELD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Shield protocol (SHIELD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Shield protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Shield protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Shield protocol (SHIELD) टोकन का अर्थशास्त्र

Shield protocol (SHIELD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHIELD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Shield protocol (SHIELD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Shield protocol (SHIELD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHIELD प्राइस 0.00411928 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHIELD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHIELD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00411928 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Shield protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHIELD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 100.28K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHIELD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHIELD की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.34M USD है.
SHIELD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHIELD ने 0.04020816 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHIELD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHIELD ने 0.00402602 USD की ATL प्राइस देखी.
SHIELD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHIELD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHIELD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHIELD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHIELD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:04:04 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.