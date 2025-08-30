Shiba Saga मूल्य (SHIA)
Shiba Saga (SHIA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHIA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.785605 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIA में +0.01%, 24 घंटों में -6.91%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Shiba Saga का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 280.08M है, कुल आपूर्ति 2000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 334.31K है.
आज के दिन के दौरान, Shiba Saga का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Shiba Saga का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Shiba Saga का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Shiba Saga का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.91%
|30 दिन
|$ 0
|+4.91%
|60 दिन
|$ 0
|+1.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.
Shiba Saga (SHIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
