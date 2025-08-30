Shiba Classic मूल्य (SHIBC)
-0.46%
-2.32%
-11.82%
-11.82%
Shiba Classic (SHIBC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHIBC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHIBC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHIBC में -0.46%, 24 घंटों में -2.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Shiba Classic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 298.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHIBC की मार्केट में उपलब्ध राशि 597.86T है, कुल आपूर्ति 597864328155658.6 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 298.92K है.
आज के दिन के दौरान, Shiba Classic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Shiba Classic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Shiba Classic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Shiba Classic का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.32%
|30 दिन
|$ 0
|-7.56%
|60 दिन
|$ 0
|+35.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon.
