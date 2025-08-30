Sheerluck AI मूल्य (SHEERLUCK)
-0.13%
-4.65%
-1.41%
-1.41%
Sheerluck AI (SHEERLUCK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHEERLUCK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHEERLUCK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00566233 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHEERLUCK में -0.13%, 24 घंटों में -4.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sheerluck AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHEERLUCK की मार्केट में उपलब्ध राशि 991.69M है, कुल आपूर्ति 999757619.816487 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.17K है.
आज के दिन के दौरान, Sheerluck AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sheerluck AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sheerluck AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sheerluck AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.65%
|30 दिन
|$ 0
|-23.71%
|60 दिन
|$ 0
|-24.09%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.
