SHARPEI लोगो

SHARPEI मूल्य (SHAR)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHAR से USD लाइव प्राइस:

$0.00086387
$0.00086387$0.00086387
+2.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
SHARPEI (SHAR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:47:01 (UTC+8)

SHARPEI (SHAR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131441
$ 0.00131441$ 0.00131441

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.26%

+10.64%

+10.64%

SHARPEI (SHAR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SHAR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHAR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00131441 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHAR में --, 24 घंटों में +2.26%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SHARPEI (SHAR) मार्केट की जानकारी

$ 777.40K
$ 777.40K$ 777.40K

--
----

$ 777.40K
$ 777.40K$ 777.40K

899.91M
899.91M 899.91M

899,912,143.370086
899,912,143.370086 899,912,143.370086

SHARPEI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 777.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.91M है, कुल आपूर्ति 899912143.370086 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 777.40K है.

SHARPEI (SHAR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SHARPEI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SHARPEI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SHARPEI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SHARPEI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.26%
30 दिन$ 0+20.26%
60 दिन$ 0+48.11%
90 दिन$ 0--

SHARPEI (SHAR) क्या है

I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

SHARPEI (SHAR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

SHARPEI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SHARPEI (SHAR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SHARPEI (SHAR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SHARPEI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SHARPEI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHAR लोकल करेंसी में

SHARPEI (SHAR) टोकन का अर्थशास्त्र

SHARPEI (SHAR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHAR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SHARPEI (SHAR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SHARPEI (SHAR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHAR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHAR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHAR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SHARPEI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHAR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 777.40K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHAR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 899.91M USD है.
SHAR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHAR ने 0.00131441 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHAR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHAR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SHAR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHAR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHAR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHAR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHAR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:47:01 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.