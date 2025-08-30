SharedStake Governance v2 मूल्य (SGTV2)
SharedStake Governance v2 (SGTV2) रियल-टाइम प्राइस $0.01323103 है. पिछले 24 घंटों में, SGTV2 ने $ 0.01313694 के कम और $ 0.01332638 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SGTV2 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 104.82 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00636497 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SGTV2 में --, 24 घंटों में -0.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SharedStake Governance v2 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SGTV2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.72M है, कुल आपूर्ति 8889445.74 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 117.62K है.
आज के दिन के दौरान, SharedStake Governance v2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SharedStake Governance v2 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0022851669 था.
पिछले 60 दिनों में, SharedStake Governance v2 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023120245 था.
पिछले 90 दिनों में, SharedStake Governance v2 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.45%
|30 दिन
|$ -0.0022851669
|-17.27%
|60 दिन
|$ +0.0023120245
|+17.47%
|90 दिन
|$ 0
|--
SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.
SharedStake Governance v2 (SGTV2) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SGTV2 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
