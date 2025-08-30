Shakey AI (SHAKEY) क्या है

Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.

Shakey AI प्राइस का अनुमान (USD)

SHAKEY लोकल करेंसी में

Shakey AI (SHAKEY) टोकन का अर्थशास्त्र

Shakey AI (SHAKEY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHAKEY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Shakey AI (SHAKEY) के बारे में अन्य प्रश्न आज Shakey AI (SHAKEY) का मूल्य कितना है? USD में लाइव SHAKEY प्राइस 0.00005351 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. SHAKEY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00005351 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए SHAKEY से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Shakey AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? SHAKEY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 51.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. SHAKEY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? SHAKEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 964.16M USD है. SHAKEY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? SHAKEY ने 0.00220598 USD की ATH प्राइस हासिल की. SHAKEY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? SHAKEY ने 0.00004095 USD की ATL प्राइस देखी. SHAKEY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? SHAKEY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या SHAKEY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHAKEY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHAKEY का प्राइस का अनुमान देखें.

