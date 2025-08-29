X33 की अधिक जानकारी

Shadow Liquid Staking Token लोगो

Shadow Liquid Staking Token मूल्य (X33)

गैर-सूचीबद्ध

1 X33 से USD लाइव प्राइस:

$24.63
$24.63$24.63
-7.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Shadow Liquid Staking Token (X33) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:58:46 (UTC+8)

Shadow Liquid Staking Token (X33) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 24.62
$ 24.62$ 24.62
24 घंटे में न्यूनतम
$ 26.68
$ 26.68$ 26.68
24 घंटे में उच्चतम

$ 24.62
$ 24.62$ 24.62

$ 26.68
$ 26.68$ 26.68

$ 133.6
$ 133.6$ 133.6

$ 15.08
$ 15.08$ 15.08

-2.67%

-7.69%

-3.47%

-3.47%

Shadow Liquid Staking Token (X33) रियल-टाइम प्राइस $24.63 है. पिछले 24 घंटों में, X33 ने $ 24.62 के कम और $ 26.68 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. X33 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 133.6 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 15.08 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में X33 में -2.67%, 24 घंटों में -7.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Shadow Liquid Staking Token (X33) मार्केट की जानकारी

$ 15.33M
$ 15.33M$ 15.33M

--
----

$ 15.33M
$ 15.33M$ 15.33M

621.23K
621.23K 621.23K

621,231.2720256146
621,231.2720256146 621,231.2720256146

Shadow Liquid Staking Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.33M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. X33 की मार्केट में उपलब्ध राशि 621.23K है, कुल आपूर्ति 621231.2720256146 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.33M है.

Shadow Liquid Staking Token (X33) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Shadow Liquid Staking Token का USD में मूल्य बदलाव $ -2.05191677366434 था.
पिछले 30 दिनों में, Shadow Liquid Staking Token का USD में मूल्य बदलाव $ +10.9841598210 था.
पिछले 60 दिनों में, Shadow Liquid Staking Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.9110464590 था.
पिछले 90 दिनों में, Shadow Liquid Staking Token का USD में मूल्य बदलाव $ -2.968071253615228 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -2.05191677366434-7.69%
30 दिन$ +10.9841598210+44.60%
60 दिन$ +0.9110464590+3.70%
90 दिन$ -2.968071253615228-10.75%

Shadow Liquid Staking Token (X33) क्या है

Shadow Liquid Staking Token (X33) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Shadow Liquid Staking Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Shadow Liquid Staking Token (X33) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Shadow Liquid Staking Token (X33) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Shadow Liquid Staking Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Shadow Liquid Staking Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

X33 लोकल करेंसी में

Shadow Liquid Staking Token (X33) टोकन का अर्थशास्त्र

Shadow Liquid Staking Token (X33) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. X33 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Shadow Liquid Staking Token (X33) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Shadow Liquid Staking Token (X33) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव X33 प्राइस 24.63 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
X33 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
X33 से USD की मौजूदा प्राइस $ 24.63 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Shadow Liquid Staking Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
X33 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.33M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
X33 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
X33 की मार्केट में उपलब्ध राशि 621.23K USD है.
X33 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
X33 ने 133.6 USD की ATH प्राइस हासिल की.
X33 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
X33 ने 15.08 USD की ATL प्राइस देखी.
X33 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
X33 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या X33 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष X33 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए X33 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:58:46 (UTC+8)

Shadow Liquid Staking Token (X33) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.