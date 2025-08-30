SHD की अधिक जानकारी

Shade Protocol लोगो

Shade Protocol मूल्य (SHD)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHD से USD लाइव प्राइस:

$0.594839
$0.594839$0.594839
-4.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Shade Protocol (SHD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:13:12 (UTC+8)

Shade Protocol (SHD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.585927
$ 0.585927$ 0.585927
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.624616
$ 0.624616$ 0.624616
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.585927
$ 0.585927$ 0.585927

$ 0.624616
$ 0.624616$ 0.624616

$ 95.66
$ 95.66$ 95.66

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-4.48%

-3.12%

-3.12%

Shade Protocol (SHD) रियल-टाइम प्राइस $0.594839 है. पिछले 24 घंटों में, SHD ने $ 0.585927 के कम और $ 0.624616 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 95.66 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHD में +0.46%, 24 घंटों में -4.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Shade Protocol (SHD) मार्केट की जानकारी

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

--
----

$ 5.96M
$ 5.96M$ 5.96M

5.01M
5.01M 5.01M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Shade Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.99M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHD की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.01M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.96M है.

Shade Protocol (SHD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Shade Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0279502629775414 था.
पिछले 30 दिनों में, Shade Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0175857607 था.
पिछले 60 दिनों में, Shade Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0271301309 था.
पिछले 90 दिनों में, Shade Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2076838971048206 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0279502629775414-4.48%
30 दिन$ -0.0175857607-2.95%
60 दिन$ -0.0271301309-4.56%
90 दिन$ -0.2076838971048206-25.87%

Shade Protocol (SHD) क्या है

Shade Protocol is an array of connected privacy-preserving DeFi applications built on Secret Network. Launching on Shade Protocol is Silk: an over-collateralized stablecoin native to Secret Network with transactional privacy by default.

Shade Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Shade Protocol (SHD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Shade Protocol (SHD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Shade Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Shade Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHD लोकल करेंसी में

Shade Protocol (SHD) टोकन का अर्थशास्त्र

Shade Protocol (SHD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Shade Protocol (SHD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Shade Protocol (SHD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHD प्राइस 0.594839 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.594839 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Shade Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.99M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHD की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.01M USD है.
SHD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHD ने 95.66 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SHD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:13:12 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.