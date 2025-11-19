एक्सचेंजDEX+
Shack Token का आज का लाइव मूल्य 0.01856071 USD है.SHACK का मार्केट कैप 7,382,873 USD है. भारत में SHACK से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Shack Token का आज का लाइव मूल्य 0.01856071 USD है.SHACK का मार्केट कैप 7,382,873 USD है. भारत में SHACK से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

SHACK की अधिक जानकारी

SHACK प्राइस की जानकारी

SHACK क्या है

SHACK व्हाइटपेपर

SHACK आधिकारिक वेबसाइट

SHACK टोकन का अर्थशास्त्र

SHACK प्राइस का पूर्वानुमान

Shack Token लोगो

Shack Token मूल्य (SHACK)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHACK से USD लाइव प्राइस:

$0.01856698
-1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Shack Token (SHACK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:08:01 (UTC+8)

Shack Token का आज का मूल्य

आज Shack Token (SHACK) का लाइव मूल्य $ 0.01856071 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.19% का बदलाव आया है. मौजूदा SHACK से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.01856071 प्रति SHACK है.

$ 7,382,873 के मार्केट कैप के अनुसार Shack Token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 397.74M SHACK है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SHACK की ट्रेडिंग $ 0.01842941 (निम्न) और $ 0.01912918 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.03822927 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00495461 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SHACK में पिछले एक घंटे में +0.46% और पिछले 7 दिनों में -32.78% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Shack Token (SHACK) मार्केट की जानकारी

$ 7.38M
--
$ 18.56M
397.74M
999,993,997.832239
Shack Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHACK की मार्केट में उपलब्ध राशि 397.74M है, कुल आपूर्ति 999993997.832239 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.56M है.

Shack Token की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01842941
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01912918
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01842941
$ 0.01912918
$ 0.03822927
$ 0.00495461
+0.46%

-1.18%

-32.78%

-32.78%

Shack Token (SHACK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Shack Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00022276458133244 था.
पिछले 30 दिनों में, Shack Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0037300475 था.
पिछले 60 दिनों में, Shack Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0155822617 था.
पिछले 90 दिनों में, Shack Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0121454480619720936 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00022276458133244-1.18%
30 दिन$ -0.0037300475-20.09%
60 दिन$ +0.0155822617+83.95%
90 दिन$ +0.0121454480619720936+189.32%

Shack Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Shack Token (SHACK) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SHACK का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Shack Token (SHACK) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Shack Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Shack Token की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए SHACK के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Shack Tokenप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Shack Token

2030 में 1 Shack Token का मूल्य कितना होगा?
अगर Shack Token 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Shack Token के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
Shack Token (SHACK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Shack Token के बारे में और जानें

अस्वीकरण

