Senti AI मूल्य (SENTI)
--
-1.69%
-16.32%
-16.32%
Senti AI (SENTI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SENTI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SENTI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SENTI में --, 24 घंटों में -1.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Senti AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SENTI की मार्केट में उपलब्ध राशि 95.02B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.80K है.
आज के दिन के दौरान, Senti AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Senti AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Senti AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Senti AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.69%
|30 दिन
|$ 0
|+22.61%
|60 दिन
|$ 0
|-74.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.
