Sendor मूल्य (SENDOR)
+0.89%
+2.39%
-33.30%
-33.30%
Sendor (SENDOR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SENDOR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SENDOR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01131587 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SENDOR में +0.89%, 24 घंटों में +2.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sendor का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 54.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SENDOR की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.07M है, कुल आपूर्ति 990065854.1468225 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.51K है.
आज के दिन के दौरान, Sendor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Sendor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sendor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sendor का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+2.39%
|30 दिन
|$ 0
|-24.43%
|60 दिन
|$ 0
|-37.31%
|90 दिन
|$ 0
|--
The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.
Sendor (SENDOR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SENDOR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
