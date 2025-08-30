SELEN की अधिक जानकारी

Selen Ai लोगो

Selen Ai मूल्य (SELEN)

गैर-सूचीबद्ध

1 SELEN से USD लाइव प्राइस:

--
----
+1.10%1D
USD
Selen Ai (SELEN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:09:47 (UTC+8)

Selen Ai (SELEN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
Selen Ai (SELEN) रियल-टाइम प्राइस $0.0000096 है. पिछले 24 घंटों में, SELEN ने $ 0.00000939 के कम और $ 0.00000964 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SELEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00020302 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000804 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SELEN में --, 24 घंटों में -0.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Selen Ai (SELEN) मार्केट की जानकारी

$ 9.36K
$ 9.36K$ 9.36K

--
----

$ 9.59K
$ 9.59K$ 9.59K

974.72M
974.72M 974.72M

999,245,989.18561
999,245,989.18561 999,245,989.18561

Selen Ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.36K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SELEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 974.72M है, कुल आपूर्ति 999245989.18561 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.59K है.

Selen Ai (SELEN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Selen Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Selen Ai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003558 था.
पिछले 60 दिनों में, Selen Ai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000068236 था.
पिछले 90 दिनों में, Selen Ai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000021881455186310884 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.10%
30 दिन$ -0.0000003558-3.70%
60 दिन$ -0.0000068236-71.07%
90 दिन$ -0.000021881455186310884-69.50%

Selen Ai (SELEN) क्या है

Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise. Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools. The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.

Selen Ai प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Selen Ai (SELEN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Selen Ai (SELEN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Selen Ai के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Selen Ai प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SELEN लोकल करेंसी में

Selen Ai (SELEN) टोकन का अर्थशास्त्र

Selen Ai (SELEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SELEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Selen Ai (SELEN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Selen Ai (SELEN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SELEN प्राइस 0.0000096 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SELEN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SELEN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000096 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Selen Ai का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SELEN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.36K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SELEN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SELEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 974.72M USD है.
SELEN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SELEN ने 0.00020302 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SELEN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SELEN ने 0.00000804 USD की ATL प्राइस देखी.
SELEN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SELEN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SELEN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SELEN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SELEN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:09:47 (UTC+8)

