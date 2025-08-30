Selen Ai मूल्य (SELEN)
Selen Ai (SELEN) रियल-टाइम प्राइस $0.0000096 है. पिछले 24 घंटों में, SELEN ने $ 0.00000939 के कम और $ 0.00000964 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SELEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00020302 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000804 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SELEN में --, 24 घंटों में -0.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Selen Ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.36K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SELEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 974.72M है, कुल आपूर्ति 999245989.18561 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.59K है.
आज के दिन के दौरान, Selen Ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Selen Ai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003558 था.
पिछले 60 दिनों में, Selen Ai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000068236 था.
पिछले 90 दिनों में, Selen Ai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000021881455186310884 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.10%
|30 दिन
|$ -0.0000003558
|-3.70%
|60 दिन
|$ -0.0000068236
|-71.07%
|90 दिन
|$ -0.000021881455186310884
|-69.50%
Selen AI is an AI-powered platform on Solana, designed to enhance crypto trading and liquidity management for retail traders and token issuers. It integrates advanced tools into a user-friendly interface, enabling real-time decision-making without requiring deep technical expertise. Key features include a Volume-Sniping Engine for detecting and executing trades on liquidity surges, AI-driven copy-trading on Solana’s Zeta perpetual markets, and a Volume-Booster for market-making to improve order book depth. Additional tools like the New-Token Sniper and AI Pools-Filter use predictive models to identify high-potential tokens and low-risk liquidity pools. The SELEN token is used for accessing premium features, paying transaction fees, and participating in future DAO governance. Built-in risk management, including VaR caps and max-drawdown halts, ensures safer trading. Selen AI leverages time-series transformers and low-latency execution to provide precise, automated trading and liquidity strategies, making professional-grade tools accessible to all users.
