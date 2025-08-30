SHARE की अधिक जानकारी

Seigniorage Shares लोगो

Seigniorage Shares मूल्य (SHARE)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHARE से USD लाइव प्राइस:

$0.00603141
$0.00603141$0.00603141
-0.70%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Seigniorage Shares (SHARE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:02:58 (UTC+8)

Seigniorage Shares (SHARE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00597677
$ 0.00597677$ 0.00597677
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0061844
$ 0.0061844$ 0.0061844
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00597677
$ 0.00597677$ 0.00597677

$ 0.0061844
$ 0.0061844$ 0.0061844

$ 2.95
$ 2.95$ 2.95

$ 0.00132146
$ 0.00132146$ 0.00132146

+0.07%

-0.73%

-4.65%

-4.65%

Seigniorage Shares (SHARE) रियल-टाइम प्राइस $0.00603141 है. पिछले 24 घंटों में, SHARE ने $ 0.00597677 के कम और $ 0.0061844 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHARE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.95 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00132146 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHARE में +0.07%, 24 घंटों में -0.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Seigniorage Shares (SHARE) मार्केट की जानकारी

$ 116.94K
$ 116.94K$ 116.94K

--
----

$ 126.56K
$ 126.56K$ 126.56K

19.40M
19.40M 19.40M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Seigniorage Shares का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 116.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.40M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 126.56K है.

Seigniorage Shares (SHARE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Seigniorage Shares का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Seigniorage Shares का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005957579 था.
पिछले 60 दिनों में, Seigniorage Shares का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021583491 था.
पिछले 90 दिनों में, Seigniorage Shares का USD में मूल्य बदलाव $ +0.002346036692085244 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.73%
30 दिन$ +0.0005957579+9.88%
60 दिन$ +0.0021583491+35.79%
90 दिन$ +0.002346036692085244+63.66%

Seigniorage Shares (SHARE) क्या है

Seigniorage Shares (SHARE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Seigniorage Shares प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Seigniorage Shares (SHARE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Seigniorage Shares (SHARE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Seigniorage Shares के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Seigniorage Shares प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHARE लोकल करेंसी में

Seigniorage Shares (SHARE) टोकन का अर्थशास्त्र

Seigniorage Shares (SHARE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHARE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Seigniorage Shares (SHARE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Seigniorage Shares (SHARE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHARE प्राइस 0.00603141 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHARE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHARE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00603141 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Seigniorage Shares का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHARE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 116.94K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHARE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHARE की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.40M USD है.
SHARE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHARE ने 2.95 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHARE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHARE ने 0.00132146 USD की ATL प्राइस देखी.
SHARE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHARE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHARE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHARE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHARE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:02:58 (UTC+8)

