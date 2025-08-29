FASTUSD की अधिक जानकारी

Sei fastUSD लोगो

Sei fastUSD मूल्य (FASTUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 FASTUSD से USD लाइव प्राइस:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Sei fastUSD (FASTUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:57:57 (UTC+8)

Sei fastUSD (FASTUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.991338
$ 0.991338$ 0.991338
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.991338
$ 0.991338$ 0.991338

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.082
$ 1.082$ 1.082

$ 0.798241
$ 0.798241$ 0.798241

+0.02%

-0.17%

-0.02%

-0.02%

Sei fastUSD (FASTUSD) रियल-टाइम प्राइस $1 है. पिछले 24 घंटों में, FASTUSD ने $ 0.991338 के कम और $ 1.025 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FASTUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.082 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.798241 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FASTUSD में +0.02%, 24 घंटों में -0.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sei fastUSD (FASTUSD) मार्केट की जानकारी

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

--
----

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

5.28M
5.28M 5.28M

5,282,492.106028281
5,282,492.106028281 5,282,492.106028281

Sei fastUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FASTUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.28M है, कुल आपूर्ति 5282492.106028281 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.30M है.

Sei fastUSD (FASTUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sei fastUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001709301743445 था.
पिछले 30 दिनों में, Sei fastUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0065629000 था.
पिछले 60 दिनों में, Sei fastUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0024094000 था.
पिछले 90 दिनों में, Sei fastUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0016515667308133 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001709301743445-0.17%
30 दिन$ +0.0065629000+0.66%
60 दिन$ -0.0024094000-0.24%
90 दिन$ +0.0016515667308133+0.17%

Sei fastUSD (FASTUSD) क्या है

fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.

Sei fastUSD (FASTUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Sei fastUSD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sei fastUSD (FASTUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sei fastUSD (FASTUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sei fastUSD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sei fastUSD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

FASTUSD लोकल करेंसी में

Sei fastUSD (FASTUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Sei fastUSD (FASTUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FASTUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Sei fastUSD (FASTUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sei fastUSD (FASTUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FASTUSD प्राइस 1.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FASTUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FASTUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sei fastUSD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FASTUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.30M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FASTUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FASTUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.28M USD है.
FASTUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FASTUSD ने 1.082 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FASTUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FASTUSD ने 0.798241 USD की ATL प्राइस देखी.
FASTUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FASTUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या FASTUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FASTUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FASTUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:57:57 (UTC+8)

