SEAMANIA मूल्य (SEAMANIA)
-0.59%
-6.24%
+8.91%
+8.91%
SEAMANIA (SEAMANIA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SEAMANIA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SEAMANIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03946886 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SEAMANIA में -0.59%, 24 घंटों में -6.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SEAMANIA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 256.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SEAMANIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.74M है, कुल आपूर्ति 999736868.376518 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 256.76K है.
आज के दिन के दौरान, SEAMANIA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SEAMANIA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SEAMANIA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SEAMANIA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.24%
|30 दिन
|$ 0
|+44.36%
|60 दिन
|$ 0
|+17.57%
|90 दिन
|$ 0
|--
🌍 Introduction: A Legendary Icon, Reimagined for the Future The SEAMANIA Protocol, led by SEAMAN Cult, aims to revive one of SEGA Dreamcast's most iconic and best-selling game titles with AI integration—a worldwide cultural phenomenon that won numerous awards in the U.S. and Japan. More than just a game, SEAMAN was the world’s first AI-powered interactive experience, enabling voice-based conversations long before the AI revolution. Now, SEAMAN returns not as a mere game, but as an advanced AI agent, blending nostalgia with cutting-edge technology. This human-faced fish is reborn as a deeply intelligent, emotionally responsiveAI, offering limitless customization and integration into the modern digital world. With GenAI-powered customization, users can create their own SEAMAN AI, shaping it into a cherished lostone, a favorite celebrity, or even historical figures. This is no longer a game—it's an AI-driven personal companion and the digital evolution for human interaction. 🔥 Concept: The Wisdom of a Legendary AI-powered Companion At the core of the SEAMANIA Protocol lies the legendary Seaman—a mystical, human-faced fish endowed withancient wisdom and the ability to understand human language. More than just an AI, it is your trustedadvisor, best friend, therapist, personal cheerleader, witty conversationalist, intelligent guide, SEAMANIA is a life coach. Housed in your own digital aquarium, your SEAMAN AI reduces stress, combats loneliness, and guides humanity towards a brighter future. Imagine an AI companion that doesn’t just respond but truly understands, entertains, and supports you—blending humor, sarcasm, and wisdom.
SEAMANIA (SEAMANIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SEAMANIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
