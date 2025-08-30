SCUBA की अधिक जानकारी

Scuba Dog लोगो

Scuba Dog मूल्य (SCUBA)

गैर-सूचीबद्ध

1 SCUBA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Scuba Dog (SCUBA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:32:32 (UTC+8)

Scuba Dog (SCUBA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00368878
$ 0.00368878$ 0.00368878

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

-5.79%

-12.34%

-12.34%

Scuba Dog (SCUBA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SCUBA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCUBA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00368878 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCUBA में +0.64%, 24 घंटों में -5.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Scuba Dog (SCUBA) मार्केट की जानकारी

$ 65.87K
$ 65.87K$ 65.87K

--
----

$ 65.87K
$ 65.87K$ 65.87K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Scuba Dog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 65.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCUBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 65.87K है.

Scuba Dog (SCUBA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Scuba Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Scuba Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Scuba Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Scuba Dog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.79%
30 दिन$ 0-19.71%
60 दिन$ 0+1.02%
90 दिन$ 0--

Scuba Dog (SCUBA) क्या है

Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Scuba Dog (SCUBA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Scuba Dog प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Scuba Dog (SCUBA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Scuba Dog (SCUBA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Scuba Dog के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Scuba Dog प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SCUBA लोकल करेंसी में

Scuba Dog (SCUBA) टोकन का अर्थशास्त्र

Scuba Dog (SCUBA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCUBA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Scuba Dog (SCUBA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Scuba Dog (SCUBA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCUBA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCUBA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCUBA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Scuba Dog का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCUBA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 65.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCUBA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCUBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
SCUBA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCUBA ने 0.00368878 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCUBA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCUBA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SCUBA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCUBA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SCUBA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCUBA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCUBA का प्राइस का अनुमान देखें.
Scuba Dog (SCUBA) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

