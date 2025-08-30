SCRAT की अधिक जानकारी

Scrat लोगो

Scrat मूल्य (SCRAT)

गैर-सूचीबद्ध

1 SCRAT से USD लाइव प्राइस:

$0.00139342
$0.00139342$0.00139342
-4.70%1D
mexc
USD
Scrat (SCRAT) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-30 07:32:13 (UTC+8)

Scrat (SCRAT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0013693
$ 0.0013693$ 0.0013693
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00149239
$ 0.00149239$ 0.00149239
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0013693
$ 0.0013693$ 0.0013693

$ 0.00149239
$ 0.00149239$ 0.00149239

$ 0.771105
$ 0.771105$ 0.771105

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

-4.74%

+0.41%

+0.41%

Scrat (SCRAT) रियल-टाइम प्राइस $0.00139342 है. पिछले 24 घंटों में, SCRAT ने $ 0.0013693 के कम और $ 0.00149239 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCRAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.771105 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCRAT में +0.77%, 24 घंटों में -4.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Scrat (SCRAT) मार्केट की जानकारी

$ 139.31K
$ 139.31K$ 139.31K

--
----

$ 139.31K
$ 139.31K$ 139.31K

99.98M
99.98M 99.98M

99,980,063.648766
99,980,063.648766 99,980,063.648766

Scrat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 139.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCRAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.98M है, कुल आपूर्ति 99980063.648766 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 139.31K है.

Scrat (SCRAT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Scrat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Scrat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001990818 था.
पिछले 60 दिनों में, Scrat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004713421 था.
पिछले 90 दिनों में, Scrat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003459460522496457 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.74%
30 दिन$ +0.0001990818+14.29%
60 दिन$ +0.0004713421+33.83%
90 दिन$ +0.0003459460522496457+33.03%

Scrat (SCRAT) क्या है

$SCRAT! A unique meme token on the Solana blockchain, blending the agility of a squirrel with the cunning of a rat. This innovative cryptocurrency captures the spirit of relentless pursuit and is poised to bring excitement to your digital asset portfolio.

Scrat (SCRAT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Scrat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Scrat (SCRAT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Scrat (SCRAT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Scrat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Scrat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SCRAT लोकल करेंसी में

Scrat (SCRAT) टोकन का अर्थशास्त्र

Scrat (SCRAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCRAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Scrat (SCRAT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Scrat (SCRAT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCRAT प्राइस 0.00139342 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCRAT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCRAT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00139342 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Scrat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCRAT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 139.31K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCRAT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCRAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.98M USD है.
SCRAT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCRAT ने 0.771105 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCRAT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCRAT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SCRAT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCRAT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SCRAT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCRAT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCRAT का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-30 07:32:13 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.