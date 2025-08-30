Scoutly AI मूल्य (SCOUT)
Scoutly AI (SCOUT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SCOUT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCOUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01701504 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCOUT में -0.84%, 24 घंटों में -5.51%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.42% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Scoutly AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 135.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCOUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 135.18K है.
आज के दिन के दौरान, Scoutly AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Scoutly AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Scoutly AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Scoutly AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.51%
|30 दिन
|$ 0
|+10.94%
|60 दिन
|$ 0
|+6.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg.
Scoutly AI (SCOUT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCOUT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
