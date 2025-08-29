Scout Protocol Token मूल्य (DEV)
Scout Protocol Token (DEV) रियल-टाइम प्राइस $0.03568166 है. पिछले 24 घंटों में, DEV ने $ 0.03495843 के कम और $ 0.03817831 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04382039 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02312087 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEV में -0.80%, 24 घंटों में -6.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Scout Protocol Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DEV की मार्केट में उपलब्ध राशि 894.30M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 35.20M है.
आज के दिन के दौरान, Scout Protocol Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00249664367951887 था.
पिछले 30 दिनों में, Scout Protocol Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013250170 था.
पिछले 60 दिनों में, Scout Protocol Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0130785237 था.
पिछले 90 दिनों में, Scout Protocol Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.008169759639257295 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00249664367951887
|-6.53%
|30 दिन
|$ -0.0013250170
|-3.71%
|60 दिन
|$ +0.0130785237
|+36.65%
|90 दिन
|$ +0.008169759639257295
|+29.70%
Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.
