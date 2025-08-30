SCINET की अधिक जानकारी

SciNet लोगो

SciNet मूल्य (SCINET)

गैर-सूचीबद्ध

1 SCINET से USD लाइव प्राइस:

$0.00247262
$0.00247262$0.00247262
+0.20%1D
mexc
USD
SciNet (SCINET) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:22:50 (UTC+8)

SciNet (SCINET) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00245905
$ 0.00245905$ 0.00245905
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00247623
$ 0.00247623$ 0.00247623
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00245905
$ 0.00245905$ 0.00245905

$ 0.00247623
$ 0.00247623$ 0.00247623

$ 0.193518
$ 0.193518$ 0.193518

$ 0.00110197
$ 0.00110197$ 0.00110197

--

+0.27%

+7.08%

+7.08%

SciNet (SCINET) रियल-टाइम प्राइस $0.00247262 है. पिछले 24 घंटों में, SCINET ने $ 0.00245905 के कम और $ 0.00247623 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCINET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.193518 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00110197 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCINET में --, 24 घंटों में +0.27%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SciNet (SCINET) मार्केट की जानकारी

$ 24.73K
$ 24.73K$ 24.73K

--
----

$ 24.73K
$ 24.73K$ 24.73K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

SciNet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCINET की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.73K है.

SciNet (SCINET) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SciNet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SciNet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002958512 था.
पिछले 60 दिनों में, SciNet का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018827337 था.
पिछले 90 दिनों में, SciNet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.27%
30 दिन$ +0.0002958512+11.97%
60 दिन$ +0.0018827337+76.14%
90 दिन$ 0--

SciNet (SCINET) क्या है

SciNet is a revolutionary platform that aims to redefine the way science is conducted, validated, and shared. At its core, SciNet is built to empower researchers, innovators, and contributors with tools that foster collaboration, transparency, and innovation. By leveraging the power of blockchain technology and artificial intelligence, SciNet creates a decentralized ecosystem where knowledge is freely accessible, discoveries are validated transparently, and contributions are rewarded fairly. In today’s world, traditional science often faces challenges such as restricted access to resources, centralized control, and slow validation processes. SciNet breaks down these barriers by offering a platform where global collaboration thrives, and every stakeholder has a voice. Whether you’re a researcher seeking access to the latest tools, an innovator looking to protect your intellectual property, or a contributor supporting groundbreaking research, SciNet provides a space for you.

SciNet (SCINET) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

SciNet प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SciNet (SCINET) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SciNet (SCINET) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SciNet के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SciNet प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SCINET लोकल करेंसी में

SciNet (SCINET) टोकन का अर्थशास्त्र

SciNet (SCINET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCINET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SciNet (SCINET) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SciNet (SCINET) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCINET प्राइस 0.00247262 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCINET से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCINET से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00247262 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SciNet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCINET के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.73K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCINET की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCINET की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है.
SCINET की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCINET ने 0.193518 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCINET का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCINET ने 0.00110197 USD की ATL प्राइस देखी.
SCINET का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCINET के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SCINET इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCINET इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCINET का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:22:50 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.