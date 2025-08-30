Science Cult Mascot मूल्य (HELA)
Science Cult Mascot (HELA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, HELA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. HELA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00325709 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में HELA में +0.77%, 24 घंटों में -8.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -36.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Science Cult Mascot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 86.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HELA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.40M है, कुल आपूर्ति 999401393.891694 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 86.15K है.
आज के दिन के दौरान, Science Cult Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Science Cult Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Science Cult Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Science Cult Mascot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.65%
|30 दिन
|$ 0
|+49.17%
|60 दिन
|$ 0
|+72.92%
|90 दिन
|$ 0
|--
HELA is the mascot of Decentralized Science (DeSci) movement, striving to make science popular and fun (again). Inspired by the discovery of HeLa cells, one of the most valuable and timeless discoveries in the history of science. The name hints on a tribute to Henrietta Lacks, whose cancer cells are the source of the HeLa cell line, the first immortalized human cell line and one of the most important cell lines in medical research. An immortalized cell line reproduces indefinitely under specific conditions, and the HeLa cell line continues to be a source of invaluable medical data to the present day.
