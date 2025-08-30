SNTZL की अधिक जानकारी

SCHNITZEL लोगो

SCHNITZEL मूल्य (SNTZL)

गैर-सूचीबद्ध

1 SNTZL से USD लाइव प्राइस:

$0.000159
$0.000159
-10.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
SCHNITZEL (SNTZL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:02:02 (UTC+8)

SCHNITZEL (SNTZL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+1.12%

-9.76%

+74.61%

+74.61%

SCHNITZEL (SNTZL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SNTZL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SNTZL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SNTZL में +1.12%, 24 घंटों में -9.76%, तथा पिछले 7 दिनों में +74.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SCHNITZEL (SNTZL) मार्केट की जानकारी

$ 95.93K
$ 95.93K

--
--

$ 146.81K
$ 146.81K

603.36M
603.36M

923,360,114.93
923,360,114.93

SCHNITZEL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 95.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SNTZL की मार्केट में उपलब्ध राशि 603.36M है, कुल आपूर्ति 923360114.93 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 146.81K है.

SCHNITZEL (SNTZL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SCHNITZEL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SCHNITZEL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SCHNITZEL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SCHNITZEL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-9.76%
30 दिन$ 0+44.41%
60 दिन$ 0+29.95%
90 दिन$ 0--

SCHNITZEL (SNTZL) क्या है

Schnitzel is a golden-breaded, community-driven memecoin built by 18 long-time Cronos OGs, whales, and builders who came together to create more than just a token - it’s a movement. Originally launched on zkCRO via puush.fun, the project overcame early ecosystem slowdowns and successfully migrated to evmCRO, where it quickly gained momentum. Now officially whitelisted on EbisusBay, Wolfswap, and since today on VVS Finance by Cronos Labs, Schnitzel has cemented its place in the Cronos ecosystem. It’s powered by real community energy, long-term commitment, and a deflationary token model with locked team allocations and sustainable liquidity. Schnitzel blends meme culture with real utility, including upcoming NFTs, staking, burns, GameFi features, and DAO governance. The goal is clear: build a strong, self-sustaining community and secure a future CEX listing on Crypto.com - all with crispy vibes and no fake momentum.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

SCHNITZEL (SNTZL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

SCHNITZEL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SCHNITZEL (SNTZL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SCHNITZEL (SNTZL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SCHNITZEL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SCHNITZEL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SNTZL लोकल करेंसी में

SCHNITZEL (SNTZL) टोकन का अर्थशास्त्र

SCHNITZEL (SNTZL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SNTZL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SCHNITZEL (SNTZL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SCHNITZEL (SNTZL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SNTZL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SNTZL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SNTZL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SCHNITZEL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SNTZL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 95.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SNTZL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SNTZL की मार्केट में उपलब्ध राशि 603.36M USD है.
SNTZL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SNTZL ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SNTZL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SNTZL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SNTZL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SNTZL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SNTZL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SNTZL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SNTZL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:02:02 (UTC+8)

