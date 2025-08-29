SFLR की अधिक जानकारी

Sceptre Staked FLR लोगो

Sceptre Staked FLR मूल्य (SFLR)

गैर-सूचीबद्ध

1 SFLR से USD लाइव प्राइस:

-3.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Sceptre Staked FLR (SFLR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:57:26 (UTC+8)

Sceptre Staked FLR (SFLR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.11%

-3.98%

-3.45%

-3.45%

Sceptre Staked FLR (SFLR) रियल-टाइम प्राइस $0.03318689 है. पिछले 24 घंटों में, SFLR ने $ 0.03307058 के कम और $ 0.03496525 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SFLR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04445059 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0131328 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SFLR में -0.11%, 24 घंटों में -3.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Sceptre Staked FLR (SFLR) मार्केट की जानकारी

--
----

Sceptre Staked FLR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SFLR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.15B है, कुल आपूर्ति 1145106386.21936 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.00M है.

Sceptre Staked FLR (SFLR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Sceptre Staked FLR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00137572739935069 था.
पिछले 30 दिनों में, Sceptre Staked FLR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019223373 था.
पिछले 60 दिनों में, Sceptre Staked FLR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0107739280 था.
पिछले 90 दिनों में, Sceptre Staked FLR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.009767035859773537 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00137572739935069-3.98%
30 दिन$ -0.0019223373-5.79%
60 दिन$ +0.0107739280+32.46%
90 दिन$ +0.009767035859773537+41.70%

Sceptre Staked FLR (SFLR) क्या है

Sceptre Liquid Staking for Flare is Liquid Staking on Flare. It provides sFLR to the user when they stake their (w)FLR with Sceptre. sFLR is then available to be used in other protocols like lending markets.

Sceptre Staked FLR (SFLR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Sceptre Staked FLR प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Sceptre Staked FLR (SFLR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Sceptre Staked FLR (SFLR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Sceptre Staked FLR के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Sceptre Staked FLR प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SFLR लोकल करेंसी में

Sceptre Staked FLR (SFLR) टोकन का अर्थशास्त्र

Sceptre Staked FLR (SFLR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SFLR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Sceptre Staked FLR (SFLR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Sceptre Staked FLR (SFLR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SFLR प्राइस 0.03318689 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SFLR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SFLR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03318689 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Sceptre Staked FLR का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SFLR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.00M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SFLR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SFLR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.15B USD है.
SFLR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SFLR ने 0.04445059 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SFLR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SFLR ने 0.0131328 USD की ATL प्राइस देखी.
SFLR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SFLR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SFLR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SFLR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SFLR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:57:26 (UTC+8)

