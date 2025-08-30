WAIFU की अधिक जानकारी

Scarlet Waifu Capital Management लोगो

Scarlet Waifu Capital Management मूल्य (WAIFU)

गैर-सूचीबद्ध

1 WAIFU से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) मूल्य का लाइव चार्ट
Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00001701
$ 0.00001701$ 0.00001701
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00001813
$ 0.00001813$ 0.00001813
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00001701
$ 0.00001701$ 0.00001701

$ 0.00001813
$ 0.00001813$ 0.00001813

$ 0.0100307
$ 0.0100307$ 0.0100307

$ 0.00001612
$ 0.00001612$ 0.00001612

--

-5.44%

-3.85%

-3.85%

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) रियल-टाइम प्राइस $0.0000171 है. पिछले 24 घंटों में, WAIFU ने $ 0.00001701 के कम और $ 0.00001813 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. WAIFU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0100307 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001612 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में WAIFU में --, 24 घंटों में -5.44%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) मार्केट की जानकारी

$ 17.10K
$ 17.10K$ 17.10K

--
----

$ 17.10K
$ 17.10K$ 17.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Scarlet Waifu Capital Management का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. WAIFU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.10K है.

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Scarlet Waifu Capital Management का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Scarlet Waifu Capital Management का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000098294 था.
पिछले 60 दिनों में, Scarlet Waifu Capital Management का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000102549 था.
पिछले 90 दिनों में, Scarlet Waifu Capital Management का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00010318058868842152 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.44%
30 दिन$ -0.0000098294-57.48%
60 दिन$ -0.0000102549-59.97%
90 दिन$ -0.00010318058868842152-85.78%

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) क्या है

Scarlet Waifu DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) on Avalanche, combining blockchain innovation with a vibrant anime loving community. Described as “The Prodigies’ DAO,” it brings together experts from top firms (Ava Labs, JP Morgan, Jane Street, etc.) to drive investment, strategy, tech development, and education in the Avalanche ecosystem. The DAO introduces $WAIFU, a token blending meme culture with utility, incentivizing community engagement and governance participation. With a mix of finance, consulting, and blockchain expertise, Scarlet Waifu DAO accelerates web3 innovation while fostering an energetic, meme-driven community.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Scarlet Waifu Capital Management प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Scarlet Waifu Capital Management के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Scarlet Waifu Capital Management प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

WAIFU लोकल करेंसी में

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) टोकन का अर्थशास्त्र

Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. WAIFU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Scarlet Waifu Capital Management (WAIFU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव WAIFU प्राइस 0.0000171 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
WAIFU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
WAIFU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0000171 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Scarlet Waifu Capital Management का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
WAIFU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.10K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
WAIFU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
WAIFU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
WAIFU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
WAIFU ने 0.0100307 USD की ATH प्राइस हासिल की.
WAIFU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
WAIFU ने 0.00001612 USD की ATL प्राइस देखी.
WAIFU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
WAIFU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या WAIFU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष WAIFU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए WAIFU का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.