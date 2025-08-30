SCAN की अधिक जानकारी

scan meme लोगो

scan meme मूल्य (SCAN)

गैर-सूचीबद्ध

1 SCAN से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.20%1D
mexc
USD
scan meme (SCAN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:31:52 (UTC+8)

scan meme (SCAN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122353
$ 0.00122353$ 0.00122353

$ 0
$ 0$ 0

+0.76%

-6.09%

-52.90%

-52.90%

scan meme (SCAN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SCAN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00122353 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCAN में +0.76%, 24 घंटों में -6.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -52.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

scan meme (SCAN) मार्केट की जानकारी

$ 9.02K
$ 9.02K$ 9.02K

--
----

$ 9.27K
$ 9.27K$ 9.27K

972.10M
972.10M 972.10M

999,928,162.056599
999,928,162.056599 999,928,162.056599

scan meme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.10M है, कुल आपूर्ति 999928162.056599 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.27K है.

scan meme (SCAN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, scan meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, scan meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, scan meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, scan meme का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.09%
30 दिन$ 0-72.21%
60 दिन$ 0-86.65%
90 दिन$ 0--

scan meme (SCAN) क्या है

Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle.

scan meme (SCAN) संसाधन

scan meme प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में scan meme (SCAN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके scan meme (SCAN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? scan meme के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब scan meme प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SCAN लोकल करेंसी में

scan meme (SCAN) टोकन का अर्थशास्त्र

scan meme (SCAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: scan meme (SCAN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज scan meme (SCAN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCAN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCAN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCAN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
scan meme का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCAN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.02K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCAN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 972.10M USD है.
SCAN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCAN ने 0.00122353 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCAN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCAN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SCAN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCAN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SCAN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCAN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCAN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:31:52 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.