Scallop मूल्य (SCLP)

1 SCLP से USD लाइव प्राइस:

$0.0201226
$0.0201226
-3.20%1D
Scallop (SCLP) मूल्य का लाइव चार्ट
Scallop (SCLP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-3.29%

-9.72%

-9.72%

Scallop (SCLP) रियल-टाइम प्राइस $0.0201226 है. पिछले 24 घंटों में, SCLP ने $ 0.01995686 के कम और $ 0.02093414 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCLP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 20.1 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00799833 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCLP में --, 24 घंटों में -3.29%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Scallop (SCLP) मार्केट की जानकारी

Scallop का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.12M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCLP की मार्केट में उपलब्ध राशि 55.66M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.01M है.

Scallop (SCLP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Scallop का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00068527567164025 था.
पिछले 30 दिनों में, Scallop का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0054252139 था.
पिछले 60 दिनों में, Scallop का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0064304223 था.
पिछले 90 दिनों में, Scallop का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00275294962629881 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00068527567164025-3.29%
30 दिन$ -0.0054252139-26.96%
60 दिन$ +0.0064304223+31.96%
90 दिन$ +0.00275294962629881+15.85%

Scallop (SCLP) क्या है

Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.

Scallop प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Scallop (SCLP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Scallop (SCLP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Scallop के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Scallop प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SCLP लोकल करेंसी में

Scallop (SCLP) टोकन का अर्थशास्त्र

Scallop (SCLP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCLP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Scallop (SCLP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Scallop (SCLP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCLP प्राइस 0.0201226 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCLP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCLP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0201226 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Scallop का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCLP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.12M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCLP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCLP की मार्केट में उपलब्ध राशि 55.66M USD है.
SCLP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCLP ने 20.1 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCLP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCLP ने 0.00799833 USD की ATL प्राइस देखी.
SCLP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCLP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SCLP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCLP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCLP का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.