sBTC मूल्य (SBTC)

1 SBTC से USD लाइव प्राइस:

$109,433
$109,433
-3.70%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
sBTC (SBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
sBTC (SBTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.08%

-3.73%

-4.85%

-4.85%

sBTC (SBTC) रियल-टाइम प्राइस $109,418 है. पिछले 24 घंटों में, SBTC ने $ 109,056 के कम और $ 114,164 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 145,060 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 50,597 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SBTC में -0.08%, 24 घंटों में -3.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

sBTC (SBTC) मार्केट की जानकारी

sBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 109.42M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00K है, कुल आपूर्ति 1000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.42M है.

sBTC (SBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, sBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,246.9004242081 था.
पिछले 30 दिनों में, sBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -9,318.4854938000 था.
पिछले 60 दिनों में, sBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,261.0971590000 था.
पिछले 90 दिनों में, sBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +5,443.73951406847 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -4,246.9004242081-3.73%
30 दिन$ -9,318.4854938000-8.51%
60 दिन$ +1,261.0971590000+1.15%
90 दिन$ +5,443.73951406847+5.24%

sBTC (SBTC) क्या है

sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.

sBTC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में sBTC (SBTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके sBTC (SBTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? sBTC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब sBTC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SBTC लोकल करेंसी में

sBTC (SBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

sBTC (SBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: sBTC (SBTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज sBTC (SBTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SBTC प्राइस 109,418 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SBTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 109,418 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
sBTC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 109.42M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00K USD है.
SBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SBTC ने 145,060 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SBTC ने 50,597 USD की ATL प्राइस देखी.
SBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SBTC का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.