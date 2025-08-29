sBTC मूल्य (SBTC)
sBTC (SBTC) रियल-टाइम प्राइस $109,418 है. पिछले 24 घंटों में, SBTC ने $ 109,056 के कम और $ 114,164 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 145,060 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 50,597 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SBTC में -0.08%, 24 घंटों में -3.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
sBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 109.42M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00K है, कुल आपूर्ति 1000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 109.42M है.
आज के दिन के दौरान, sBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,246.9004242081 था.
पिछले 30 दिनों में, sBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -9,318.4854938000 था.
पिछले 60 दिनों में, sBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +1,261.0971590000 था.
पिछले 90 दिनों में, sBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +5,443.73951406847 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -4,246.9004242081
|-3.73%
|30 दिन
|$ -9,318.4854938000
|-8.51%
|60 दिन
|$ +1,261.0971590000
|+1.15%
|90 दिन
|$ +5,443.73951406847
|+5.24%
sBTC allows users to peg-in BTC from Bitcoin L1 to Stacks L2, where it can be used in DeFi protocols, lending platforms, or AMMs (Automated Market Makers). Stacks is a Bitcoin Layer 2 (L2) that brings smart contracts, DeFi, and scalable applications to Bitcoin while inheriting its security. It uses Proof of Transfer (PoX) to settle transactions on Bitcoin without modifying its base layer. Stacks enables Clarity smart contracts, allowing decentralized applications (dApps) to interact with Bitcoin natively. With sBTC, a decentralized, 1:1 Bitcoin-backed asset, users can move BTC into Stacks to access DeFi and smart contracts while maintaining Bitcoin’s security. Stacks expands Bitcoin’s utility beyond a store of value, enabling it to be used for lending, yield generation, and trading in a trust-minimized way.
