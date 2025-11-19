एक्सचेंजDEX+
Savings xDAI का आज का लाइव मूल्य 1.21 USD है.SDAI का मार्केट कैप 98,873,228 USD है. भारत में SDAI से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 SDAI से USD लाइव प्राइस:

$1.21
$1.21
+0.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Savings xDAI (SDAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:07:54 (UTC+8)

Savings xDAI का आज का मूल्य

आज Savings xDAI (SDAI) का लाइव मूल्य $ 1.21 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.04% का बदलाव आया है. मौजूदा SDAI से USD कन्वर्ज़न दर $ 1.21 प्रति SDAI है.

$ 98,873,228 के मार्केट कैप के अनुसार Savings xDAI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 81.68M SDAI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SDAI की ट्रेडिंग $ 1.21 (निम्न) और $ 1.22 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.41 और सबसे निम्न स्तर $ 0.548412 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SDAI में पिछले एक घंटे में -0.22% और पिछले 7 दिनों में +0.24% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Savings xDAI (SDAI) मार्केट की जानकारी

$ 98.87M
$ 98.87M

--
--

$ 98.87M
$ 98.87M

81.68M
81.68M

81,676,689.9985044
81,676,689.9985044

Savings xDAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 98.87M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SDAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 81.68M है, कुल आपूर्ति 81676689.9985044 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 98.87M है.

Savings xDAI की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.21
$ 1.21
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.22
$ 1.22
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.21
$ 1.21

$ 1.22
$ 1.22

$ 1.41
$ 1.41

$ 0.548412
$ 0.548412

-0.22%

-0.04%

+0.24%

+0.24%

Savings xDAI (SDAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Savings xDAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000508297583957 था.
पिछले 30 दिनों में, Savings xDAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0042847310 था.
पिछले 60 दिनों में, Savings xDAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0085474400 था.
पिछले 90 दिनों में, Savings xDAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0153287148026953 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000508297583957-0.04%
30 दिन$ +0.0042847310+0.35%
60 दिन$ +0.0085474400+0.71%
90 दिन$ +0.0153287148026953+1.28%

Savings xDAI के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Savings xDAI (SDAI) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SDAI का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Savings xDAI (SDAI) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Savings xDAI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Savings xDAI (SDAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Savings xDAI

2030 में 1 Savings xDAI का मूल्य कितना होगा?
अगर Savings xDAI 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Savings xDAI के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:07:54 (UTC+8)

Savings xDAI (SDAI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Savings xDAI के बारे में और जानें

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$195.00

$0.015502

$0.03547

$0.00000000000000004028

$0.0443

$0.01200

