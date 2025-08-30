Savings USX मूल्य (SUSX)
Savings USX (SUSX) रियल-टाइम प्राइस $1.093 है. पिछले 24 घंटों में, SUSX ने $ 1.093 के कम और $ 1.093 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUSX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.98 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.008 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUSX में --, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Savings USX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 815.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUSX की मार्केट में उपलब्ध राशि 746.64K है, कुल आपूर्ति 746643.5681159322 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 815.92K है.
आज के दिन के दौरान, Savings USX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Savings USX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0034883095 था.
पिछले 60 दिनों में, Savings USX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047889795 था.
पिछले 90 दिनों में, Savings USX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0070097769325994 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.00%
|30 दिन
|$ +0.0034883095
|+0.32%
|60 दिन
|$ +0.0047889795
|+0.44%
|90 दिन
|$ +0.0070097769325994
|+0.65%
What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX.
