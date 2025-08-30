SUSX की अधिक जानकारी

SUSX प्राइस की जानकारी

SUSX आधिकारिक वेबसाइट

SUSX टोकन का अर्थशास्त्र

SUSX प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Savings USX लोगो

Savings USX मूल्य (SUSX)

गैर-सूचीबद्ध

1 SUSX से USD लाइव प्राइस:

$1.093
$1.093$1.093
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Savings USX (SUSX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:30:34 (UTC+8)

Savings USX (SUSX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.093
$ 1.093$ 1.093
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.093
$ 1.093$ 1.093
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 19.98
$ 19.98$ 19.98

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

--

+0.00%

+0.09%

+0.09%

Savings USX (SUSX) रियल-टाइम प्राइस $1.093 है. पिछले 24 घंटों में, SUSX ने $ 1.093 के कम और $ 1.093 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SUSX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 19.98 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.008 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SUSX में --, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Savings USX (SUSX) मार्केट की जानकारी

$ 815.92K
$ 815.92K$ 815.92K

--
----

$ 815.92K
$ 815.92K$ 815.92K

746.64K
746.64K 746.64K

746,643.5681159322
746,643.5681159322 746,643.5681159322

Savings USX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 815.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUSX की मार्केट में उपलब्ध राशि 746.64K है, कुल आपूर्ति 746643.5681159322 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 815.92K है.

Savings USX (SUSX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Savings USX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Savings USX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0034883095 था.
पिछले 60 दिनों में, Savings USX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047889795 था.
पिछले 90 दिनों में, Savings USX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0070097769325994 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.00%
30 दिन$ +0.0034883095+0.32%
60 दिन$ +0.0047889795+0.44%
90 दिन$ +0.0070097769325994+0.65%

Savings USX (SUSX) क्या है

What is sUSX? Savings USX (sUSX) is the tokenized version of yield-bearing USX, redistributing revenue from dForce protocols back to USX holders. Savings USX (sUSX) implements a LayerZero OFT (Omnichain Fungible Token) format for USX deposited into the sUSX vault, converting the USR-deposited position into a token users can hold and use. sUSX will offer omni yields to holders across multiple networks, allowing USX holders to share in protocol revenues with the dForce DAO in proportion to the amount of USX deposited into the sUSX vault. This encourages long-term liquidity contributions to both USX and dForce. Where does the yield come from? xUSX will redistribute revenues collected by the Treasury from all dForce protocols and its eco-projects to sUSX holders, including but not limited to: Unitus Finance: interest spread allocation Vault: minting fees LSR: redemption fees, and saving interest generated by underlying collateral assets supplied to lending protocols POO: DeFi rewards Other RWA and other market operation strategies Earnings automatically accrue and compound continuously while you hold sUSX.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Savings USX (SUSX) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Savings USX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Savings USX (SUSX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Savings USX (SUSX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Savings USX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Savings USX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SUSX लोकल करेंसी में

Savings USX (SUSX) टोकन का अर्थशास्त्र

Savings USX (SUSX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SUSX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Savings USX (SUSX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Savings USX (SUSX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SUSX प्राइस 1.093 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SUSX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SUSX से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.093 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Savings USX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SUSX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 815.92K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SUSX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SUSX की मार्केट में उपलब्ध राशि 746.64K USD है.
SUSX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SUSX ने 19.98 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SUSX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SUSX ने 1.008 USD की ATL प्राइस देखी.
SUSX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SUSX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SUSX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SUSX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SUSX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:30:34 (UTC+8)

Savings USX (SUSX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.