Savings crvUSD मूल्य (SCRVUSD)

1 SCRVUSD से USD लाइव प्राइस:

$1.062
$1.062$1.062
0.00%1D
Savings crvUSD (SCRVUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
Savings crvUSD (SCRVUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.062
$ 1.062$ 1.062
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.062
$ 1.062$ 1.062
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.894139
$ 0.894139$ 0.894139

+0.02%

+0.04%

+0.08%

+0.08%

Savings crvUSD (SCRVUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.062 है. पिछले 24 घंटों में, SCRVUSD ने $ 1.062 के कम और $ 1.062 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCRVUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.13 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.894139 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCRVUSD में +0.02%, 24 घंटों में +0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Savings crvUSD (SCRVUSD) मार्केट की जानकारी

$ 53.96M
$ 53.96M$ 53.96M

--
----

$ 53.96M
$ 53.96M$ 53.96M

50.79M
50.79M 50.79M

50,794,486.55031028
50,794,486.55031028 50,794,486.55031028

Savings crvUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCRVUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.79M है, कुल आपूर्ति 50794486.55031028 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.96M है.

Savings crvUSD (SCRVUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Savings crvUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00041136 था.
पिछले 30 दिनों में, Savings crvUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0053453646 था.
पिछले 60 दिनों में, Savings crvUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0113101938 था.
पिछले 90 दिनों में, Savings crvUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0158198543878085 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00041136+0.04%
30 दिन$ +0.0053453646+0.50%
60 दिन$ +0.0113101938+1.06%
90 दिन$ +0.0158198543878085+1.51%

Savings crvUSD (SCRVUSD) क्या है

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Savings crvUSD (SCRVUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Savings crvUSD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Savings crvUSD (SCRVUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Savings crvUSD (SCRVUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Savings crvUSD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Savings crvUSD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SCRVUSD लोकल करेंसी में

Savings crvUSD (SCRVUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Savings crvUSD (SCRVUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SCRVUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Savings crvUSD (SCRVUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Savings crvUSD (SCRVUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SCRVUSD प्राइस 1.062 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SCRVUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SCRVUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.062 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Savings crvUSD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SCRVUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.96M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SCRVUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SCRVUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.79M USD है.
SCRVUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SCRVUSD ने 1.13 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SCRVUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SCRVUSD ने 0.894139 USD की ATL प्राइस देखी.
SCRVUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SCRVUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SCRVUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SCRVUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SCRVUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
Savings crvUSD (SCRVUSD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

