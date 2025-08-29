Savings crvUSD मूल्य (SCRVUSD)
Savings crvUSD (SCRVUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.062 है. पिछले 24 घंटों में, SCRVUSD ने $ 1.062 के कम और $ 1.062 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SCRVUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.13 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.894139 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SCRVUSD में +0.02%, 24 घंटों में +0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Savings crvUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SCRVUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.79M है, कुल आपूर्ति 50794486.55031028 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.96M है.
आज के दिन के दौरान, Savings crvUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00041136 था.
पिछले 30 दिनों में, Savings crvUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0053453646 था.
पिछले 60 दिनों में, Savings crvUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0113101938 था.
पिछले 90 दिनों में, Savings crvUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0158198543878085 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00041136
|+0.04%
|30 दिन
|$ +0.0053453646
|+0.50%
|60 दिन
|$ +0.0113101938
|+1.06%
|90 दिन
|$ +0.0158198543878085
|+1.51%
Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings. As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.
