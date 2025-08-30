SPE की अधिक जानकारी

SavePlanetEarth लोगो

SavePlanetEarth मूल्य (SPE)

गैर-सूचीबद्ध

1 SPE से USD लाइव प्राइस:

$0.00787423
$0.00787423$0.00787423
-4.90%1D
mexc
USD
SavePlanetEarth (SPE) मूल्य का लाइव चार्ट
SavePlanetEarth (SPE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0078521
$ 0.0078521$ 0.0078521
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00920076
$ 0.00920076$ 0.00920076
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0078521
$ 0.0078521$ 0.0078521

$ 0.00920076
$ 0.00920076$ 0.00920076

$ 0.14091
$ 0.14091$ 0.14091

$ 0.00298054
$ 0.00298054$ 0.00298054

-0.15%

-4.98%

-9.00%

-9.00%

SavePlanetEarth (SPE) रियल-टाइम प्राइस $0.00787423 है. पिछले 24 घंटों में, SPE ने $ 0.0078521 के कम और $ 0.00920076 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.14091 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00298054 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SPE में -0.15%, 24 घंटों में -4.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SavePlanetEarth (SPE) मार्केट की जानकारी

$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M

--
----

$ 4.67M
$ 4.67M$ 4.67M

589.51M
589.51M 589.51M

589,507,929.8179382
589,507,929.8179382 589,507,929.8179382

SavePlanetEarth का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.67M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 589.51M है, कुल आपूर्ति 589507929.8179382 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.67M है.

SavePlanetEarth (SPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SavePlanetEarth का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00041311208567567 था.
पिछले 30 दिनों में, SavePlanetEarth का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006721340 था.
पिछले 60 दिनों में, SavePlanetEarth का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0035257817 था.
पिछले 90 दिनों में, SavePlanetEarth का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00157645014471531 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00041311208567567-4.98%
30 दिन$ +0.0006721340+8.54%
60 दिन$ +0.0035257817+44.78%
90 दिन$ +0.00157645014471531+25.03%

SavePlanetEarth (SPE) क्या है

Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation, and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups.

SavePlanetEarth (SPE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

SavePlanetEarth प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SavePlanetEarth (SPE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SavePlanetEarth (SPE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SavePlanetEarth के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SavePlanetEarth प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SPE लोकल करेंसी में

SavePlanetEarth (SPE) टोकन का अर्थशास्त्र

SavePlanetEarth (SPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SavePlanetEarth (SPE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SavePlanetEarth (SPE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SPE प्राइस 0.00787423 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SPE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SPE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00787423 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SavePlanetEarth का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SPE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.67M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SPE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 589.51M USD है.
SPE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SPE ने 0.14091 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SPE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SPE ने 0.00298054 USD की ATL प्राइस देखी.
SPE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SPE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SPE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SPE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SPE का प्राइस का अनुमान देखें.
SavePlanetEarth (SPE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.