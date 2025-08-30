OSTRICH की अधिक जानकारी

Save The Ostriches लोगो

Save The Ostriches मूल्य (OSTRICH)

गैर-सूचीबद्ध

$0.00023804
-30.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Save The Ostriches (OSTRICH) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:01:38 (UTC+8)

Save The Ostriches (OSTRICH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-2.06%

-30.67%

+20.60%

+20.60%

Save The Ostriches (OSTRICH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OSTRICH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OSTRICH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OSTRICH में -2.06%, 24 घंटों में -30.67%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Save The Ostriches (OSTRICH) मार्केट की जानकारी

--
----

Save The Ostriches का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 238.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OSTRICH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999978069.87971 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 238.03K है.

Save The Ostriches (OSTRICH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Save The Ostriches का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000105342555003534 था.
पिछले 30 दिनों में, Save The Ostriches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Save The Ostriches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Save The Ostriches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000105342555003534-30.67%
30 दिन$ 0+10.70%
60 दिन$ 0+3.97%
90 दिन$ 0--

Save The Ostriches (OSTRICH) क्या है

Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Save The Ostriches (OSTRICH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Save The Ostriches प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Save The Ostriches (OSTRICH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Save The Ostriches (OSTRICH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Save The Ostriches के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Save The Ostriches प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

OSTRICH लोकल करेंसी में

Save The Ostriches (OSTRICH) टोकन का अर्थशास्त्र

Save The Ostriches (OSTRICH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. OSTRICH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Save The Ostriches (OSTRICH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Save The Ostriches (OSTRICH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव OSTRICH प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
OSTRICH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
OSTRICH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Save The Ostriches का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
OSTRICH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 238.03K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
OSTRICH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
OSTRICH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M USD है.
OSTRICH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
OSTRICH ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
OSTRICH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
OSTRICH ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
OSTRICH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
OSTRICH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या OSTRICH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष OSTRICH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए OSTRICH का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 05:01:38 (UTC+8)

