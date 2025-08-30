Save The Ostriches मूल्य (OSTRICH)
Save The Ostriches (OSTRICH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, OSTRICH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. OSTRICH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में OSTRICH में -2.06%, 24 घंटों में -30.67%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Save The Ostriches का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 238.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. OSTRICH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999978069.87971 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 238.03K है.
आज के दिन के दौरान, Save The Ostriches का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000105342555003534 था.
पिछले 30 दिनों में, Save The Ostriches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Save The Ostriches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Save The Ostriches का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000105342555003534
|-30.67%
|30 दिन
|$ 0
|+10.70%
|60 दिन
|$ 0
|+3.97%
|90 दिन
|$ 0
|--
Save the Ostriches movement! It's a meme token with a mission to shine a spotlight on animal cruelty and government overreach. Our focus is the heartbreaking case of Universal Ostrich Farm in Edgewood, British Columbia, where 400 healthy ostriches face culling due to the governments fear of the bird flu. By joining the $OSTRICH meme community, you’re not just buying a token—you’re standing up for justice, supporting a devastated farm family, and challenging a system that prioritizes control over compassion.
