SAVAGE मूल्य (SAVG)
--
--
+2.06%
+2.06%
SAVAGE (SAVG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SAVG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAVG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.053969 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAVG में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SAVAGE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAVG की मार्केट में उपलब्ध राशि 479.56M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.96K है.
आज के दिन के दौरान, SAVAGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SAVAGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SAVAGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SAVAGE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+2.06%
|60 दिन
|$ 0
|+32.58%
|90 दिन
|$ 0
|--
SAVAGE is the first carbon-neutral NFT platform made for filmmakers and photographers. By building on Polygon’s proof of stake protocol, we are paving the way for how NFT marketplaces should operate going forward. Affordable minting, generous creator payouts, and multiple environmental initiatives mean that you can upload content with peace of mind. Innovative features like “Team NFTs” and Rights Managed Contracts that are built directly into the metadata give visual artists an array of new tools to sell their masterpieces. Whether your content is in 8K, 4K, HD, RAW, or JPEG, SAVAGE has you covered. We also support file sizes of up to 2GB, far exceeding that of other current NFT marketplaces. While being especially catered to videographers and photographers, the SAVAGE platform has been designed to evolve over time to incorporate additional forms of content and be a home to artists of all kinds.
