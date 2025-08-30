$NUKUMUTU की अधिक जानकारी

Satushi Nukumutu लोगो

Satushi Nukumutu मूल्य ($NUKUMUTU)

गैर-सूचीबद्ध

1 $NUKUMUTU से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:22:20 (UTC+8)

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.18%

+9.18%

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $NUKUMUTU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $NUKUMUTU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $NUKUMUTU में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +9.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) मार्केट की जानकारी

$ 8.62K
$ 8.62K$ 8.62K

--
----

$ 8.62K
$ 8.62K$ 8.62K

719.11M
719.11M 719.11M

719,106,763.586183
719,106,763.586183 719,106,763.586183

Satushi Nukumutu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $NUKUMUTU की मार्केट में उपलब्ध राशि 719.11M है, कुल आपूर्ति 719106763.586183 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.62K है.

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Satushi Nukumutu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Satushi Nukumutu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Satushi Nukumutu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Satushi Nukumutu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+16.22%
60 दिन$ 0+32.52%
90 दिन$ 0--

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) क्या है

This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well.

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Satushi Nukumutu प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Satushi Nukumutu के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Satushi Nukumutu प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$NUKUMUTU लोकल करेंसी में

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) टोकन का अर्थशास्त्र

Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $NUKUMUTU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $NUKUMUTU प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$NUKUMUTU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$NUKUMUTU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Satushi Nukumutu का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$NUKUMUTU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.62K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$NUKUMUTU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$NUKUMUTU की मार्केट में उपलब्ध राशि 719.11M USD है.
$NUKUMUTU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$NUKUMUTU ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$NUKUMUTU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$NUKUMUTU ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$NUKUMUTU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$NUKUMUTU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $NUKUMUTU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $NUKUMUTU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $NUKUMUTU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:22:20 (UTC+8)

