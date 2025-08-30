SSNC की अधिक जानकारी

SatoshiSync लोगो

SatoshiSync मूल्य (SSNC)

गैर-सूचीबद्ध

1 SSNC से USD लाइव प्राइस:

$0.00032392
$0.00032392$0.00032392
-6.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
SatoshiSync (SSNC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:31:38 (UTC+8)

SatoshiSync (SSNC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.172905
$ 0.172905$ 0.172905

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-6.73%

-6.07%

-6.07%

SatoshiSync (SSNC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SSNC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SSNC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.172905 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SSNC में +0.26%, 24 घंटों में -6.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

SatoshiSync (SSNC) मार्केट की जानकारी

$ 38.97K
$ 38.97K$ 38.97K

--
----

$ 323.92K
$ 323.92K$ 323.92K

120.29M
120.29M 120.29M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

SatoshiSync का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SSNC की मार्केट में उपलब्ध राशि 120.29M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 323.92K है.

SatoshiSync (SSNC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, SatoshiSync का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SatoshiSync का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SatoshiSync का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SatoshiSync का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.73%
30 दिन$ 0-0.79%
60 दिन$ 0-22.35%
90 दिन$ 0--

SatoshiSync (SSNC) क्या है

SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.

SatoshiSync प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में SatoshiSync (SSNC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके SatoshiSync (SSNC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? SatoshiSync के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब SatoshiSync प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SSNC लोकल करेंसी में

SatoshiSync (SSNC) टोकन का अर्थशास्त्र

SatoshiSync (SSNC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SSNC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: SatoshiSync (SSNC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज SatoshiSync (SSNC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SSNC प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SSNC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SSNC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
SatoshiSync का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SSNC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.97K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SSNC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SSNC की मार्केट में उपलब्ध राशि 120.29M USD है.
SSNC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SSNC ने 0.172905 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SSNC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SSNC ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SSNC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SSNC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SSNC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SSNC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SSNC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:31:38 (UTC+8)

