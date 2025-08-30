SatoshiSync मूल्य (SSNC)
+0.26%
-6.73%
-6.07%
-6.07%
SatoshiSync (SSNC) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SSNC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SSNC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.172905 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SSNC में +0.26%, 24 घंटों में -6.73%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SatoshiSync का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SSNC की मार्केट में उपलब्ध राशि 120.29M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 323.92K है.
आज के दिन के दौरान, SatoshiSync का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SatoshiSync का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SatoshiSync का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SatoshiSync का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.73%
|30 दिन
|$ 0
|-0.79%
|60 दिन
|$ 0
|-22.35%
|90 दिन
|$ 0
|--
SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting. SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool. As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.
SatoshiSync (SSNC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SSNC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
