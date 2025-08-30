SATUSD की अधिक जानकारी

Satoshi Stablecoin मूल्य (SATUSD)

1 SATUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.995016
-0.10%1D
Satoshi Stablecoin (SATUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-30

Satoshi Stablecoin (SATUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.994483
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.997692
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.994483
$ 0.997692
$ 1.68
$ 0.635574
-0.01%

+0.05%

+0.07%

+0.07%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.997328 है. पिछले 24 घंटों में, SATUSD ने $ 0.994483 के कम और $ 0.997692 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SATUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.68 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.635574 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SATUSD में -0.01%, 24 घंटों में +0.05%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) मार्केट की जानकारी

$ 212.60M
--
$ 212.60M
213.16M
213,162,657.9907463
Satoshi Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 212.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SATUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 213.16M है, कुल आपूर्ति 213162657.9907463 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 212.60M है.

Satoshi Stablecoin (SATUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Satoshi Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00051558 था.
पिछले 30 दिनों में, Satoshi Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004348350 था.
पिछले 60 दिनों में, Satoshi Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008872229 था.
पिछले 90 दिनों में, Satoshi Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015408308125151 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00051558+0.05%
30 दिन$ +0.0004348350+0.04%
60 दिन$ -0.0008872229-0.08%
90 दिन$ +0.0015408308125151+0.15%

Satoshi Stablecoin (SATUSD) क्या है

Satoshi Protocol is the first universal stablecoin protocol backed by Bitcoin, allowing users to deposit BTC as collateral to borrow stablecoin $SAT. This serves as the cornerstone for BTCfi to unleash trillions worth of Bitcoin.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Satoshi Stablecoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Satoshi Stablecoin (SATUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Satoshi Stablecoin (SATUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Satoshi Stablecoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Satoshi Stablecoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SATUSD लोकल करेंसी में

Satoshi Stablecoin (SATUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Satoshi Stablecoin (SATUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SATUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Satoshi Stablecoin (SATUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Satoshi Stablecoin (SATUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SATUSD प्राइस 0.997328 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SATUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SATUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.997328 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Satoshi Stablecoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SATUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 212.60M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SATUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SATUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 213.16M USD है.
SATUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SATUSD ने 1.68 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SATUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SATUSD ने 0.635574 USD की ATL प्राइस देखी.
SATUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SATUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SATUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SATUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SATUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.