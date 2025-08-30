Satori Network मूल्य (SATORI)
Satori Network (SATORI) रियल-टाइम प्राइस $1.39 है. पिछले 24 घंटों में, SATORI ने $ 1.39 के कम और $ 1.64 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SATORI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 103.8 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.03 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SATORI में +0.00%, 24 घंटों में -4.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Satori Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 793.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SATORI की मार्केट में उपलब्ध राशि 571.11K है, कुल आपूर्ति 600000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 834.06K है.
आज के दिन के दौरान, Satori Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.070021209696808 था.
पिछले 30 दिनों में, Satori Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.3105727040 था.
पिछले 60 दिनों में, Satori Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1356017280 था.
पिछले 90 दिनों में, Satori Network का USD में मूल्य बदलाव $ -1.2010590458696374 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.070021209696808
|-4.79%
|30 दिन
|$ -0.3105727040
|-22.34%
|60 दिन
|$ -0.1356017280
|-9.75%
|90 दिन
|$ -1.2010590458696374
|-46.35%
Satori: A decentralized AI on blockchain predicting the future 24/7. Unlocking uncensored foresight for all. #AI #DAO Satori is an open source, community driven project. It's auditable and transparent. It aims at being the largest prediction network in the world. “Satori” is a term from Zen Buddhism. It refers to a sudden moment of enlightenment or awakening, specifically to one’s true nature or the nature of being. Satori's premise, vision, and design are as simple as they are unique. It is a communication framework between evolving AI technologies. It captures the protocol of the future: the protocol of talking about the future. In short, Satori is a network, a federation of AIs which work together to predict the future. The Basics of Pattern Recognition AI is very good at recognizing patterns. Patterns can be thought of as coming in two varieties: Spatial patterns Temporal patterns The distinction may seem to be without a difference. Afterall, what are temporal patterns but spatial patterns that follow one another? And can’t we just interpret these sequential orderings (the temporal dimension) as just more of the same: a spatial pattern of data? Like a piece of sheet music it certainly seems spatial when you write it down.
