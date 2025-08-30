Sator मूल्य (SAO)
Sator (SAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SAO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.28 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SAO में +8.77%, 24 घंटों में +53.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +57.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Sator का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 55.01M है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 151.63K है.
आज के दिन के दौरान, Sator का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001063 था.
पिछले 30 दिनों में, Sator का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Sator का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Sator का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.0001063
|+53.97%
|30 दिन
|$ 0
|+129.09%
|60 दिन
|$ 0
|+128.14%
|90 दिन
|$ 0
|--
Sator is a decentralized application platform designed to scale and expand linear content (Television, Film, Music, Streamers) to a non-linear content engagement experience. Audiences are incentivized by social utility token rewards (SAO) and content-based NFTs in the Sator dApp marketplace. Content creators, producers, and content rights holders simultaneously grow audience and global reach. Sator Network (SAO) runs on Ethereum and Solana, utilizing Wormhole bridge for bidirectional transfers and cross-chain interoperability. Sator addresses the greatest pain points in television/streaming/content: viewership growth, viewer engagement, subscribership growth & retention. Plus, Sator is the first mechanism to align the interests of content viewers and distributors by rewarding them both for their respective contributions. Sator also pushes NFT innovation ahead by embedding show-specific NFTs with extremely unique utilities, new profile-display features and experiential relevance; at this time in history when NFTs are maturing as a category and demand is growing for ways to utilize, display and discover NFT potentiality. Demand to “earn crypto for watching tv” is evident from consumers’ perspective. Thus, Sator’s economy empowers consumers to directly participate in value they create by engaging as a viewer. At the same time, Sator’s value-proposition is compelling from a content provider’s perspective. Indeed, content providers gain turnkey, self-replenishing viewership growth campaigns, plus comprehensive NFT solutions spanning creation to monetization. The Sator decentralized application contains a thoughtfully constructed set of staking mechanisms whereby users staking certain levels of $SAO boost their earnings by unlocking rewards multipliers on all their activities. Easy re-staking and multiplier rates increasing at higher staked levels all serve to deeply incentivize loyalty, activity on the platform and long-term $SAO holding.
