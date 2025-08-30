SASHA CAT मूल्य (SASHA)
SASHA CAT (SASHA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SASHA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SASHA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SASHA में +1.68%, 24 घंटों में -0.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SASHA CAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.25K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SASHA की मार्केट में उपलब्ध राशि 99,886.30T है, कुल आपूर्ति 9.988630421071486e+16 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.25K है.
आज के दिन के दौरान, SASHA CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SASHA CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SASHA CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SASHA CAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.11%
|30 दिन
|$ 0
|+29.40%
|60 दिन
|$ 0
|+29.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
SASHA CAT The purr-fect fusion of meme culture and crypto innovation, inspired by Len Sassaman’s legendary cat, SASHA.😺 Introducing $SASHA, the ultimate meme coin that blends the playful charm of cats with the groundbreaking world of cryptocurrency. Just like the mysterious allure of Len Sassaman, $SASHA is a tribute to the unsung heroes of the digital age, represented by his iconic feline companion. Our project brings together a vibrant community of crypto enthusiasts and cat lovers, driven by a mission to create a decentralized, fun, and rewarding ecosystem. With $SASHA, you’re not just investing in a meme coin—you’re joining a movement that celebrates innovation, freedom, and a touch of feline mischief. Whether you’re a seasoned crypto trader or a meme coin explorer, $SASHA offers a pawsome experience, where every holder gets to be part of an exciting adventure. Embrace the meme, embrace the cat, and ride the $SASHA wave to the moon!
SASHA CAT (SASHA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SASHA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
