SantaSol मूल्य (SSOL)
--
+0.25%
+38.90%
+38.90%
SantaSol (SSOL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, SSOL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00309722 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SSOL में --, 24 घंटों में +0.25%, तथा पिछले 7 दिनों में +38.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
SantaSol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.21M है, कुल आपूर्ति 999208851.950016 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.01K है.
आज के दिन के दौरान, SantaSol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, SantaSol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, SantaSol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, SantaSol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.25%
|30 दिन
|$ 0
|+22.16%
|60 दिन
|$ 0
|+55.30%
|90 दिन
|$ 0
|--
SantaSol ($SSOL) is a festive, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. The project aims to spread holiday cheer while providing real utility and long-term value for its holders. SantaSol combines the excitement of the Christmas season with innovative blockchain technology to create an engaging, deflationary token with multiple use cases. Purpose and Function: Community Rewards: A portion of every transaction funds community giveaways, staking rewards, and holiday events like Christmas raffles and lotteries. Charity Contributions: Holders vote on charitable initiatives, ensuring transparency and impact. Deflationary Mechanics: Regular token burns via "Santa Burns" events reduce supply, increasing scarcity over time. Utility: Staking Rewards: Holders can stake $SSOL tokens to earn passive rewards, encouraging long-term participation and reducing circulating supply. Holiday Lotteries: Participate in raffles and jackpots funded by transaction taxes, with special prizes on Christmas Day. Liquidity Growth: Transaction taxes also contribute to growing the liquidity pool, ensuring token price stability. SantaSol is more than a token—it’s a movement to create joy, foster community, and innovate within the blockchain space. With transparent governance, deflationary incentives, and community-focused goals, SantaSol delivers a festive yet sustainable crypto experience.
